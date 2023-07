साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति और संस्कृति फाउंडेशन मैसूर के संयुक्त तत्त्वावधान में एक राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन ‘संस्कृत समुन्मेषः’ का आयोजन 12 से 14 जुलाई के बीच तिरुपति में किया जा रहा है. आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्कृत को घर-घर तक पहुंचाना और संस्कृत के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है.

साहित्य अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने बताया कि प्राचीन भारत की बौद्धिक उपलब्धियों की अमूल्य धरोहर तो संस्कृत में है ही, इसने भारतीय कला और संस्कृति को भी समृद्ध किया है. हालांकि संस्कृत लंबे समय तक देश की भाषा थी लेकिन विभिन्न कारणों से यह शिक्षा और विद्वानों की भाषा तक सीमित होती गई.

उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी संस्कृत के इस सीमित रूप को सुधारने तथा इसके साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रही है. राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति में आयोजित हो रहे सम्मेलन में संस्कृत के लगभग 60 लेखक और विद्वान भाग ले रहे हैं.

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उपस्थित रहेंगे. इस सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति एन. गोपालस्वामी, संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार रंजना चोपड़ा, संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव उमा नंदूरी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् के कार्यकारी अधिकारी ए.वी. धर्म रेड्डी होंगे. आरंभिक वक्तव्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी.एस.आर. कृष्णमूर्ति और समापन वक्तव्य साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा द्वारा दिया जाएगा.

Sri N. Gopalaswamy, the Chancellor of the National Sanskrit University, Tirupati will be participating at the “National Sanskrit Convention : SAMSKRITA SAMUNMESHA” in Tirupati on 12 July 2023.#NationalSanskritConvention2023 #SahityaAkademi#AmritMahotsav @AmritMahotsav @PMOIndia pic.twitter.com/iTHw7kCl99

— Sahitya Akademi (@sahityaakademi) July 8, 2023