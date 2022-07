साइकिल से बिजनेस क्लास तक पहुंचने का सफर है नीलेश मकवाना की किताब 'टर्मिनल 4'

Terminal 4 Book Launched: किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलती है, आपकी राय से नहीं. नीलेश मकवाना की कामयाबी की कहानी उन हजारों-लाखों नौजवानों के लिए उदाहरण है जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या वहां अपना कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं.

नीलेश मकवाना (Nilesh Makwana) एक भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी हैं. नीलेश ने माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर (Microsoft Gold Partner) नाम से एक टेक फर्म की स्थापना की है. टेक फर्म के अलावा उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के विनसेंट लेम (Vincent Lam) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया में इल्यूमिनेंस सॉल्यूशंस (illuminance Solutions) की स्थापना की.

गुजरात के एक छोटे से शहर से निकलकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक खास पहचान स्थापित करने तक के सफर को नीलेश ने अपनी किताब ‘टर्मिनल 4: एन एंटरप्रेन्‍योर्स जर्नी फ्रॉम बायसाइकिल टू बिजनेस क्‍लास’ (Terminal 4: An Entrepreneur’s Journey from Bicycle to Business Class) में समेटा है. इस किताब का भारत में लोकार्पण किया गया. नीलेश वर्तमान में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ (Perth in Western Australia) में रहते हैं.

‘टर्मिनल 4’ किताब में नीलेश मकवाना के आम आदमी से लेकर एक सफल उद्यमी बनने तक के सफर में को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. हाई स्कूल में कई बार असफल होने वाले नीलेश के साइकिल से बिजनेस क्लास तक पहुंचने की यात्रा उन सभी नौजवानों के लिए प्रेरणा है जो एक मामूली से असफलता से निराश हो जाते हैं.

‘टर्मिनल 4’ (Terminal 4 Book) का लक्ष्य नीलेश मकवाना के अपने निजी अनुभवों के माध्यम से लाखों विदेशी छात्रों को प्रेरित करना है. उनके सफर, जीवन के अनुभव और सलाह के साथ, आने वाले छात्रों का अपना सफर थोड़ा कम मुश्किल, थोड़ा अधिक उज्जवल और बहुत अधिक आरामदायक हो जाएगा.

नीलेश की इस किताब को भारत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मिशन की एक प्रमुख घोषणा का नाम दिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर पश्चिमी ऑस्‍ट्रेलिया के डिप्‍टी प्रीमियर रोजर कुक (Roger Cook) और पश्चिमी ऑस्‍ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मंत्री डेविड टेंपलमैन ( International Education Minister David Templeman) ने लॉन्च किया गया. ऑस्ट्रेलिया से आए डेलीगेट में चार संसदीय सचिव और 100 से अधिक प्रतिनिधि थे. ‘टर्मिनल 4’ किताब के लोकार्पण में एमेरिटस डॉ. बत्राज ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. मुकेश बत्रा ने भी भाग लिया.

किताब के लोकार्पण में नीलेश मकवाना ने कहा कि ‘टर्मिनल 4’ उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक मैनुअल गाइड के रूप में काम करेगी, जिन्हें विदेशी परिस्थितियों ढलने में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है. नीलेश ने बताया कि इस किताब में उनके इस पूरे सफर के दौरान उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया, हर गलती और हर समस्या के हल के बारे में जान पाएंगे. उन्होंने कहा कि इस किताब का उद्देश्य अपने पाठकों को यह बताना है कि असफलता दुनिया का अंत नहीं है. चुनौतियों के भीतर ही संभावनाएं बसी हैं.

नीलेश बताते हैं कि एक विदेशी छात्र होने का संघर्ष बहुत बड़ा होता है. नए छात्रों के लिए संभवत: कक्षा के पहले दो सप्ताह थकान भरे होंगे. छुट्टियों में अकेले रहना आम बात होगी, जबकि उनके लिए अपने ही देश के लोगों को ढूंढना एक सच्‍ची खुशी होगी. अकादमिक चुनौतियों ने उन्हें परीक्षा में डाल दिया, क्योंकि अध्ययन का पैटर्न उनके अभी तक इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके से पूरी तरह अलग हो सकता है. एक विदेशी धरती पर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर महसूस हो सकती हैं, जिससे वे स्पष्ट रूप से भेदभाव का शिकार हो सकते हैं. इस प्रकार मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां उन्हें परेशान कर सकती हैं, जबकि पैसे की दिक्‍कत और परिवार के साथ नियमित संपर्क में नहीं रह पाना उनकी समस्याओं को और बढ़ा सकती है.

इन तमाम बातों और समस्याओं के बारे में ‘टर्मिनल 4’ में बहुत ही सरल तरीके से बताया और समझाया गया है.

पश्चिमी ऑस्‍ट्रेलिया के डिप्टी प्रीमियर रोजर कुक ने कहा किया कि नीलेश मकवाना की किताब पर्थ को एक ऐसे स्थान के रूप में दिखाती है जहां लोग रह सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी उद्यमशीलता के सफर को शुरू कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि नीलेश मकवाना की उद्यमशीलता की कहानी न केवल पश्चिमी बिजनेस समुदाय बल्कि व्‍यापक समुदाय पर भारतीय प्रवासियों के सकारात्मक प्रभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है.

इस किताब के प्रकाशक पॉपुलर प्रकाशन (Popular Prakashan) के प्रमुख हर्ष भटकल ने कहा कि सच में नीलेश की यह किताब एक असाधारण जीवन के बारे में एक असाधारण रचना है.

पश्चिमी ऑस्‍ट्रेलिया के अंतरराष्‍ट्रीय शिक्षा मंत्री टेंपलमैन ने कहा कि मकवाना की कहानी भविष्य में भारत से आने वाले छात्रों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि पश्चिमी ऑस्‍ट्रेलिया उन्‍हें क्‍या दे सकता है. हमारे वर्ल्‍ड-क्‍लास यूनिवर्सिटीज, मजबूत अर्थव्यवस्था, नौकरी के अवसरों और मनपसंद लाइफ स्‍टाइल के साथ, पश्चिमी ऑस्‍ट्रेलिया सबसे बेहतरीन पढ़ाई का केंद्र है इस तरह की सुविधा कहीं और नहीं मिल सकती है.

