अगला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रोम में, इटली की धरती पर होगी भारतीय साहित्य की धूम

नई दिल्ली: भारत में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहा गया है. अब यह साहित्य महोत्सव गुलाबी नगरी से निकलकर दुनिया के अलग-अलग देशों में भी साहित्य की अलख जगा रहा है. लंदन के बाद अब अगले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन रोम में होगा.

टीमवर्क आर्ट्स ने घोषणा की है कि अगला अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (Jaipur Literature Festival) इटली की राजधानी रोम में होगा. टीमवर्क आर्ट्स (Teamwork Arts) ने कह कि वह अगले साल 2023 में जेएलएफ रोम के साथ साहित्य के एक और उत्सव की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

साहित्यिक समारोह की घोषणा के लिए आयोजित एक समारोह में जेएलएफ के निर्माता संजय के. रॉय; AIICP के सह-अध्यक्ष और राजदूत एंटोनियो अर्मेलिनी; और रोम के राष्ट्रीय संग्रहालय MAXXI के अध्यक्ष जियोवाना मेलंद्री ने जेएलफ के इतालवी संस्करण के शुभारंभ की घोषणा की. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को भारत-इटली एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप (AIICP) द्वारा समर्थित किया जाएगा.

इस समारोह का आयोजन रोम के राष्ट्रीय संग्रहालय MAXXI में किया गया. इस अवसर पर उस्ताद सगीर खान और रश्मि वी. भट्ट के राजस्थानी लोक संगीत का भी प्रदर्शन किया गया. MAXXI रोम में 21वीं सदी की कला का एक विशाल संग्राहलय (Museum of Arts of the XXI century) है.

भारत में इटली के राजदूत विन्सेन्ज़ो डी लुका (Vincenzo de Luca) ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने वर्षों से विश्व साहित्यिक परिदृश्य के मुख्य कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने कहा कि रोम के MAXXI में होने वाले कार्यक्रम का असाधारण महत्व है क्योंकि, यह जयपुर लिटरेचल फेस्टिवल को पेश करने वाला इटली का पहला कार्यक्रम है.

मशहूर लेखिका और महोत्सव की सह-निदेशक नमिता गोखले (Namita Gokhale) ने कहा कि जेएलएफ एक जीवंत पुस्तकालय है, वास्तव में जीवन का पुस्तकालय है. जेएलएफ रोम 2023 में हमारा संस्करण साहित्यिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर प्रकाश डालेगा, नए संवाद खोलेगा और नई सीखों को रोशन करेगा.

इतिहासकार, लेखक और फेस्टिवल के सह-निदेशक विलियम डेलरिम्पल (William Dalrymple) ने कहा कि रोम उनके पसंदीदा शहरों में से एक है और वे अपने जयपुर उत्सव को राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर टाइबर (Tiber) के किनारे तक लाकर पूरी तरह रोमांचित हैं.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निर्माण करने वाली टीमवर्क आर्ट्स (Teamwork Arts) के प्रबंध निदेशक संजय के. रॉय (Sanjoy K. Roy) ने कहा कि जेएलएफ रोम यूरोपीय संघ में हमारी पहली पेशकश होगी. हम विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक नया मंच बनाने और शब्द का जश्न मनाने के लिए खुश हैं.

एआईआईसीपी (AIICP) के सह-अध्यक्ष और राजदूत एंटोनियो अर्मेलिनी (Antonio Armellini) ने कहा कि वे जयपुर लिटरेचल फेस्टिवल को इटली लाने में एआईआईसीपी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए गर्व महसूस कर रहा हैं. इंडिया इटली एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप (AIICP) के सदस्य दोनों देशों के व्यापार, पेशेवर, शैक्षणिक और संचार जगत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जो मानते हैं कि घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए. इसके माध्यम से हम सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत की गहरी समझ के साथ एक साथ बेहतर काम कर सकते हैं.

