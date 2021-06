क्लब हाउस चैट: दिग्विजय सिंह के घर में बवाल, बहू ने कहा- वे मेरे जेठ, लेकिन धारा 370 पर उनका दिया बयान गलत

विजय जोगी. गुना. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के घर में बवाल मच गया है. इसकी वजह कथित क्लब हाउस में हुई बातचीत है. उनके छोटे भाई और वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना शर्मा सिंह ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है. इनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कभी रिजर्वेशन था ही नहीं. जबरदस्ती इस मुद्दे को उछाला जा रहा है. ये उनकी समझ के परे है. उन्होंने कहा कि वे दिग्विजय सिंह से लड़ नहीं रहीं. लेकिन, उन्होंने गलत बयान दिया.



दिग्विजय सिंह की धारा 370 पर की गई बात को लेकर रूबीना शर्मा सिंह ने ट्वीट किया- ‘कश्मीरी पंडितों और कथित आरक्षण के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण शब्द बोले गए. यह सब सीमा पार के एक पत्रकार से कहा गया. एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमें शांति से रहने नहीं दिया! मानो हमने कष्ट उठाया ही नहीं! पीड़ादायक और अनावश्यक!’उनका कहना है कि आर्टिकल 370 का दर्द मैंने भोगा है. दिल्ली में घर नहीं होता, तो कहां जाती. जिनका नहीं था, उनका क्या हुआ होगा? कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि क्या वाकई 370 को लेकर उसकी फिर से विचार करने की योजना है, जैसा कि बयान दिया जा रहा है.



Unfortunate words spoken about Kashmiri Pandits and so called reservation. All this said to a journalist from across the border. A nation that has not allowed us to be at peace! As if we haven't suffered enough! Hurtful and unnecessary!