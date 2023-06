भोपाल. मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल (Damoh Ganga Jamuna School Case) में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद टेरर फंडिंग से लेकर पीएफआई कनेक्शन तक की बातें निकल कर सामने आ रही हैं. अब इस मामले में एमपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. हिजाब पर बवाल के बाद अब गंगा जमुना स्कूल के 1200 बच्चों का मध्‍य प्रदेश सरकार वैकल्पिक स्कूलों में दाखिला कराएगी. स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह जानकारी दी है.

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि स्कूल में जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी, इस पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिये थे. एफआईआर के आदेश दिए जा रहे हैं. इसका मतलब स्कूल में गड़बड़ था, जो यूनिफॉर्म के मामले से भी आगे था.

कलेक्टर संदेह के घेरे में: स्कूल शिक्षा मंत्री

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि बाल आयोग की रिपोर्ट, पुलिस की जांच और बच्चों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है. कलेक्टर ने बार-बार स्कूल को क्लीन चिट दिया. डीओ ने पत्र लिखा फिर भी कलेक्टर द्वारा क्लीन चिट दी गई. कलेक्टर इस मामले में जांच नहीं करना चाहते थे. कलेक्टर संदेह के घेरे में हैं.

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में सारा विषय आ गया है. स्कूल प्रबंधन की तरफ से धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा था. प्रशासन अनजान बना रहा. मामला सामने आने पर डीओ को तुरंत कार्रवाई करनी थी. हम गणवेश पर नीति बनाएंगे. 1200 बच्चों को वैकल्पिक स्कूलों में दाखिला कराएंगे. उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा.

नियमों के खिलाफ हुआ काम

स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने न्यूज़18 से बातचीत में कहा कि स्कूल ने मान्यता ली थी. मान्यता को लेकर डीपीसी, बीईओ और बीआरसी लगातार निगरानी रखते हैं. इन सभी ने ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई है. जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें मान्यता के नियमों के विरुद्ध सभी लोग काम कर रहे थे. स्कूल की मान्यता को निलंबित कर दिया है. बाल आयोग की रिपोर्ट में जो बताया गया है उसमें गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जो केवल शिक्षा और विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है. समाज में विद्वेष फैलाने का काम, धर्मांतरण का काम दिख रहा है.

#WATCH | Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan says, “Religious conversion is going on at a few locations in the state. We won’t let them succeed. We have given orders for investigation, especially for educational institutions – if education is being imparted there in a… pic.twitter.com/k4HJ8s2dlr

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 7, 2023