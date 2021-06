दिग्विजय के बयान से भड़के MP बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृहमंत्री शाह को लिखा पत्र, रख दी ये बड़ी मांग

भोपाल. मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट मामले में सियासत तेज होती जा रही है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है. वीडी शर्मा ने अमित शाह को पत्र लिखते हुए दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए (NIA) से जांच कराने की मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में दिग्विजय सिंह की भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता होने की आशंका जताई है. उन्होंने पत्र में लिखा कि दिग्विजय सिंह ने एक क्लब हाउस चैट में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर दुख जताया. जबकि फिर से उसकी बहाली की बात भी कही है. उनका यह कथन घोर राष्ट्र विरोधी है.



Madhya Pradesh BJP Chief VD Sharma writes to Union Home Minister Amit Shah, demands NIA investigation into the activities of Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/NlOSZqDG5N