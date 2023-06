भोपाल. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यूपीएससी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इशारा किया कि जब से एक पूर्व वीसी यूपीएससी का नया सदस्य बना है, तभी से इसमें गड़बड़ शुरू हुई है. ये सवाल सिंह ने ट्विटर पर उठाया है. उन्होंने जाने-माने पीएससी मेंटर विकास दिव्यकीर्ति का वीडियो शेयर कर युवाओं से जनहित याचिका दायर करने की सलाह दी. अब दिग्विजय सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें विकास दिव्यकीर्ति कह रहे हैं, ‘पेपर पता नहीं इस बार कहां से किस फैक्ट्री से बनवाया उन लोगों ने. शर्म आनी चाहिए. कर क्या रहे हैं, प्रिलिम्स का पेपर ऐसा, मैं दावे से कह रहा हूं यूपीएससी के ज्यूरी मेंबर्स बैठके दिखा दें पेपर में. एक भी अगर पास हो गया, साफ-साफ कह रहा हूं, और मुझे तो यहां तक भरोसा है कि दो मिलकर भी पास नहीं हो पाएंगे. अरे आप परीक्षा ले रहे हैं, आपके पास शक्ति मिल गई, तो आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, बर्बाद कर देंगे लोगों को.’

What more proof do you need? Shouldn’t some brilliant students who have not cleared UPSC, file a PIL and ask for an Independent Enquiry under a Retd Supreme Court in the selection process since this “brilliant” ex VC became member of UPSC? https://t.co/IY2U4HANKR

