दीवारों पर लिखा We Want Justice -हम कायर नहीं हैं और फिर पूरे परिवार ने उठाया रोंगटे खड़े करने वाला कदम...

भोपाल. भोपाल में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है. यहां रहने वाले एक परिवार के सभी सदस्यों ने आत्महत्या की कोशिश (Suicide Attempt) की. इसमें परिवार की बेटी और दादी की मौत हो गयी जबकि पति-पत्नी और दूसरी बेटी बच गए. सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले परिवार ने अपने पालतू कुत्तों और चूहे को भी जहर देकर मार दिया. घर की दीवारों पर सुसाइड नोट लिखा और उसका वीडियो बनाकर कई लोगों को भेजा. सुसाइड नोट में कर्ज से परेशानी की बात है और किसी बबली नाम की महिला का जिक्र है.

ये घटना भोपाल के पिपलानी इलाके की है. यहां रहने वाले संजीव जोशी और उनके परिवार ने ये आत्मघाती कदम उठाया और अपने दो सदस्यों को हमेशा के लिए खो दिया. संजीव पेशे से कार मैकेनिक हैं. सुसाइड नोट और वीडियो देखकर लगता है कि परिवार कर्ज और किसी सूदखोर से परेशान था. नोट में किसी बबली नाम की महिला का जिक्र है.

कुत्तों और चूहे को मार डाला

परिवार के मुखिया संजीव जोशी, उनकी पत्नी अर्चना जोशी और संजीव जोशी की मां नंदिनी जोशी, बड़ी बेटी ग्रेसिया जोशी और छोटी बेटी पूर्वी जोशी ने जहर खाया था. संजीव पेशे से कार मैकेनिक हैं, जबकि उसकी पत्‍नी किराने की दुकान चलाती हैं. सुसाइड करने से पहले परिवार ने अपने पालतू कुत्तों और चूहे को जहर दे दिया. जब वो मर गए तो फिर सबने जहर खा लिया.

We Want justice

जोशी परिवार ने बहुत सुनियोजित तरीके से इस सबको अंजाम दिया. उसने पहले कुत्तों औऱ चूहों पर जहर का ट्रायल किया. जब वो सफल रहे तो उसके बाद दीवार पर पैन से सुसाइड नोट लिखा. पर्चे चिपकाए. इसमें लिखा – We Want justice. हम कायर नहीं हैं. मजबूरी में उठा रहे हैं आत्महत्या का कदम. पूरे घर का वीडियो बनाया. कुछ फोटो लिए और फिर उन्हें कुछ नंबरों पर फॉर्वर्ड कर दिया.

कर्ज़ और किसी बबली का जिक्र

सुसाइड नोट में किसी बबली नाम की महिला का जिक्र है. जिससे पैसे उधार लिये थे. इस पर लगने वाले ब्याज और कर्ज से परेशान होकर परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का कदम उठाया. पैसों को लेकर चल रहे विवाद की शिकायत जोशी परिवार ने पिपलानी थाने में भी की थी. मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. मजबूरन परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या करने का फैसला किया.

बच्चियों के बड़े बड़े थे सपने

जोशी परिवार अपनी बच्चियों को बड़े जतन से पाल रहा था. उनकी बड़ी बेटी डाटा साइंटिस्ट बनना चाहती थी और दूसरी फैशन डिजाइनर का सपना संजोए थी. लेकिन एक बेटी और दादी की मौत हो गयी.

