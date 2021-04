Good News: अब घर बैठे खुद बनाएं अपना लर्निंग लाइसेंस, इस प्रोसेस को करें फॉलो

अब लर्निंग लाइसेंस (Learning license) के लिए RTO के बार-बार चक्कर नहीं काटने होंगे. नए वित्तीय साल से परिवहन विभाग कई बदलाव करने जा रहा है. इन बदलावों में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन सर्विस पर ज्यादा फोकस किया गया है.विभाग के मिली जानकारी के मुताबिक डुप्लीकेट और लाइसेंस रिन्युअल की आनलाइन सर्विस 15 अप्रैल से शुरू होगी. लर्निंग लाइसेंस को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है. आधार कार्ड के माध्यम से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. लर्निंग लाइसेंस के लिए 60 फीसदी सवालों के सही जवाब देने पर लाइसेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा.लाइसेंस चाहने वाले को परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाना होगा. उसके बाद ऑनलाइन सर्विस मेन्यु के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस का चयन करना होगा. इसमें सारथी सर्विस पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा. इसके बाद लर्निंग लाइसेंस को सिलेक्ट करना होगा. आधार नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल पर ओटीपी(वन टाइम पासवर्ड)आएगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद जानकारी भरनी होगी.गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू हो गया है. आज से गैस सिलेंडर (Gas cylinder price), हवाई यात्रा (Air travel to become costlier) और टैक्स से जुड़े कई तरह के नियम बदल गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. 1 अप्रैल से हवाई सफर करना भी महंगा हो गया है. दरअसल, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस (ASF) को बढ़ा दिया है.एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के लिए घरेलू यात्रियों से 200 रुपये लिए जाएंगे. वहीं, इंटरनेशनल यात्रियों को 12 डॉलर देने होंगे. ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है. कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म (प्री-फिल्ड) उपलब्ध कराया जाएगा. इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा.