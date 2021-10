भोपाल में भी जशपुर जैसी घटना, दुर्गा विसर्जन जुलूस में घुसी तेज रफ्तार कार, 2 गंभीर

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में भी छत्तीसगढ़ के जशपुर जैसी घटना हुई. यहां भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास उस वक्त अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई, जब एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में घुस गई. शनिवार रात करीब 11 बजे हुए इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जब तक लोग कार के ड्राइवर को पकड़ पाते, वह गाड़ी रिवर्स कर भाग गया. इस दौरान सड़क पर जमकर हंगामा हुआ. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

मामला बजरिया थाने का है. भारी हंगामे के बीच स्थिति बिगड़ने लगी. इसे देख भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. घटना वाले इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है. पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है. पुलिस के मुताबिक, भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकल रहा था, तब चांदबड़ की ओर से एक तेज रफ्तार कार आई और लोगों को टक्कर मारते हुए जुलूस में घुस गई. उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आया. हादसे के बाद ड्राइवर ने कार को उसी रफ्तार में रिवर्स चलाया और फिर लोगों को टक्कर मारी. घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है.

#WATCH Two people were injured after a car rammed into people during Durga idol immersion procession in Bhopal’s Bajaria police station area yesterday. Police said the car driver will be nabbed.#MadhyaPradesh pic.twitter.com/rEOBSbrkGW

— ANI (@ANI) October 17, 2021