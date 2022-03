The Kashmir Files विवाद में कूदे IAS नियाज खान, कहा- मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं, वे...

भोपाल. कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अब इस मामले में मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी नियाज खान भी कूद गए हैं. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा- ‘निर्माता देश के कई राज्यों में हुई मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं. मुसलमान कीड़े नहीं, बल्कि इंसान हैं.’

गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) पर आईएएस नियाज खान ने कुछ ट्वीट किए. उन्होंने पहला ट्वीट किया- ‘अलग-अलग मौकों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए एक किताब लिखने की सोच रहा हूं. ताकि निर्माता कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बना सकें. ताकि अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके.

ट्वीट कर कही ये बात

नियाज खान ने दूसरा ट्वीट किया- कश्मीर फाइल ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है. उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए. मुसलमान कीड़े नहीं, बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं.

Kashmir File shows the pain of Brahmins. They should be allowed to live safely in Kashmir with all honour. The producer must also make a movie to show the killings of Large number of Muslims across several states. Muslims are not insects but human beings and citizens of country

— Niyaz Khan (@saifasa) March 18, 2022