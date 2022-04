पेट्रोल-डीजल के बाद अब बस में सफर करना हुआ महंगा, जानें कितना बढ़ा किराया

भोपाल. आम जनता पर महंगाई (inflation rate in madhya pradesh) की मार लगातार बढ़ती जा रही है. दूध, घी, डीजल, पेट्रोल (Petrol Diesel price hike) और गैस सिलेंडर (gas cylinder price in bhopal) के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लो फ्लोर बसों का किराया शनिवार से बढ़ गया है. यह बढ़ोतरी ₹2 से लेकर ₹8 तक की गई है. भोपाल सिटी बस लिंक सर्विस की ओर से किराया (bus fare price increase in bhopal) बढ़ाने का प्रस्ताव आरटीओ को भेजा गया था जिसे मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के बाद लो फ्लोर बसों का किराया बढ़ा दिया गया है.

शनिवार 2 अप्रैल से भोपाल में लो फ्लोर बसों में बढ़ा हुआ किराया ही वसूला गया. हालांकि एसी बसों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है. उसकी एक वजह यह है कि कोरोना काल में एसी बसों को ऑफ रोड कर दिया गया था जो अब तक ऑन रोड नहीं हो पाई हैं. बस किराए में बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है.

पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़े

उधर, डीजल पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोत्तरी लगातार जारी है. शनिवार को भोपाल में पेट्रोल डीजल में 80 पैसे से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई. इसके बाद भोपाल में पेट्रोल के दाम 115.09 रुपये पहुंच गए हैं जबकि डीजल 98.28 रुपये तक पहुंच गया है. इससे पहले रसोई गैस के दाम में भी ₹50 की बढ़ोतरी हो चुकी है जबकि सांची दूध ने भी 21 मार्च से अपने दाम 4 से ₹5 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं.

सरकार हो रही मालामाल

एक तरफ जहां आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट से सरकार मालामाल हो रही है. दो दिन पहले खत्म हुए वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को पेट्रोल डीजल और शराब से उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है. बीते साल के मुकाबले इस बार दो हजार 258 करोड़ रुपये अधिक वैट से मिले हैं. जीएसटी कलेक्शन भी अब तक का सबसे ज्यादा हुआ 16 हजार 540 के मुकाबले 16 हजार 727 करोड़ जीएसटी कलेक्शन खत्म हुए वित्तीय वर्ष में हुआ है.

