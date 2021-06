वैक्सीनेशन महाअभियान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कमलनाथ ने लगाया धांधली का आरोप

कोरोना वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा.

मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दिखाने के दावे पर कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरा है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है. News18Hindi

Last Updated : June 23, 2021, 17:37 IST Share this:









भोपाल. कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक तरफ पूरे देश में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ यह अभियान ही सवालों के घेरे में आने लगा है. प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) महाअभियान के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दिखाने के दावे पर कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरा है. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि 'मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है. एक दिन 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ सौ टीके लगते हैं. सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है.'



पूरे देश में 21 जून से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले ही दिन एमपी ने वाह-वाही लूटी थी. दावा किया गया कि पहले ही दिन करीब 17 लाख लोगों ने टीका लगवाया. ये पूरे देश में उस दिन हुए वैक्सीनेशन का 20 फीसदी था. इंदौर 2 लाख से ज़्यादा टीके लगाकर नंबर वन रहा, लेकिन अब जबकि तीन दिन के आंकड़ों पर गौर किया गया तो इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं.



कांग्रेस ने महाअभियान शुरू होने से एक दिन पहले और एक दिन बाद के एमपी के आंकड़े पेश कर सरकारी दावों पर प्रश्‍नचिह्न लगाया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस अभियान को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीन दिन के आंकड़े ट्वीट किए हैं. इस ट्वीट में एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा उन्होंने बताया है. इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 20 जून को 692, 21 जून को 16.93 लाख और 22 जून को 4842 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाया. जयराम रमेश ने इसके नीचे लिखा- Who are we trying to fool? (हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं.)



पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी टीकाकरण अभियान पर सवाल छोड़ते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा - मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है. एक दिन 17 लाख टीके लगते हैं जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ सौ टीके लगते हैं. सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि यह करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है.