भोपाल. भारत में विलुप्‍त हुए चीतों को फिर से बसाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए हैं. इसके तहत अफ्रीकी देश नामीबिया से कुछ चीतों को भारत लाया गया था. इन्‍हें मध्‍य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था. इनपर नजर रखने और निगरानी के लिए इन चीतों के गलों पर कॉलर आईडी लगाया गया था. कूनो लाए गए कई चीतों की पिछले कुछ सप्‍ताहों में मौत हो चुकी है, जबकि कुछ के गले पर इंफेक्‍शन पाए गए हैं. संक्रमण की वजह से उनके गलों पर गहरे जख्‍म मिले हैं. कई विशेषज्ञों ने कॉलर आईडी को इसकी वजह बताया है. इन विशेषज्ञों का कहना है कि रेडियो कॉलर आईडी की वजह से चीते संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है. अब मध्‍य प्रदेश के नवनियुक्‍त प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक (PCCF) असीम श्रीवास्‍तव ने चौंकाने वाला दावा किया है. उनका कहना है कि चीतों में संक्रमण की वजह कॉलर आईडी नहीं है.

मध्‍य प्रदेश के प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक असीम श्रीवास्‍तव की हाल में ही नियुक्ति की गई है. कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. इनमें कॉलर आईडी केंद्र में है. अब PCCF असीम श्रीवास्‍तव ने इसको लेकर चौंकाने वाला दावा किया है. उन्‍होंने न्‍यूज एजेंसी ANI को बताया, ‘कॉलर आईडी के बिना हमलोग चीतों की गतिविधियों की निगरानी या उनपर नजर नहीं रख सकते हैं. ऐसे में चीतों के गलों पर लगाए गए कॉलर आईडी नहीं हटाए जाएंगे. कॉलर आईडी में किस तरह से बेहतर किया जा सकता है या उसमें बदलाव की जरूरत है या नहीं, इस बाबत हम विशेषज्ञों से सलाह-मशवरा करेंगे. चीतों में संक्रमण की वजह कॉलर आईडी नहीं है, क्‍योंकि भारत लाए जाने से पहले ही वे संक्रमित थे.’

#WATCH | Madhya Pradesh | “Without collars, we can’t monitor the activities of these Cheetahs, so, collar would remain…Experts would advise us whether the collars need modification or not. The infection is not caused by the collar as they were already there when Cheetahs came… pic.twitter.com/m5StS9fSkw

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 24, 2023