भोपाल. मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है. स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी अशफाक अली के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा. भोपाल और लटेरी में हुई इस छापेमारी की कार्रवाई में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलने का अनुमान है. लोकायुक्त एसपी मनु व्यास ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी.

लोकायुक्त एसपी मनु व्यास ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त स्टोरकीपर अशफाक अली के यहां आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना मिली थी. इसी आधार पर भोपाल और लटेरी में स्थित अशफाक अली के ठिकानों पर छापा मारा गया. बताया गया कि आरोपी कर्मचारी अशफाक अली राजगढ़ में तैनात रहा था. मनु व्यास ने बताया कि लटेरी और भोपाल, दोनों जगहों पर अशफाक के ठिकानों पर छापा मारा गया. आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई.

