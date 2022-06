एमपी नगरीय निकाय चुनाव: BJP ने घोषित किए 13 मेयर कैंडिंडेट, देखें किसका किससे होगा मुकाबला

भोपाल. कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी मंगलवार को अपने महापौर पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. हालांकि बीजेपी ने 16 नगर निगम में से 13 नगर निगम में अपने उम्मीदवार तय किए हैं. तीन नगर निगम इंदौर, रतलाम और ग्वालियर में अभी थोड़ा और मंथन होगा. इसके बाद ही पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी. कांग्रेस ने भी रतलाम सीट को फिलहाल होल्ड कर रखा है. उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस देर शाम तक रतलाम सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी. लेकिन बीजेपी के नाम के ऐलान के साथ ही 13 नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे तय हो गए हैं. यानी कि 13 नगर निगम में अब जनता के सामने भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार की साफ तस्वीर सामने आ गई है.

इन जगहों पर टकराएंगे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी

भोपाल- विभा पटेल v/s मालती राय

सागर- निधि जैन v/s संगीता तिवारी

सिंगरौली- अरविंद चंदेल v/s चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा

जबलपुर- जगत बहादुर v/s जितेंद्र जामदार

उज्जैन- महेश परमार v/s मुकेश कटवाल

देवास- विनोदिनी व्यास v/s गीता अग्रवाल

मुरैना- शारदा सोलंकी v/s मीना जाटव

बुरहानपुर- शहनाज अंसारी v/s माधुरी पटेल

छिंदवाड़ा- विक्रम अहाके v/s आनंद धुर्वे

रीवा- अजय मिश्रा v/s प्रमोद व्यास

कटनी- श्रेया खंडेलवाल v/s ज्योति दीक्षित

सतना- सिद्धार्थ कुशवाहा v/s योगेश सावरकर

अब नगरीय निकाय की सरकार में जनता के सामने चेहरे तय हैं. हालांकि रतलाम सीट पर बीजेपी को कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने का इंतजार है. संभावना जताई जा रही है कि बाकी बची सीटों पर भी मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक दोनों ही सियासी दल नाम का ऐलान कर देंगे.

लंबी बैठकों के बाद फाइनल हुए नाम

बता दें कि भाजपा में लगातार दो दिनों तक चली बैठक के बाद भी महापौर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए थे. रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की थी. लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई थी. माना जा रहा था कि सिंधिया, तोमर जैसे बड़े नेता अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं.

इस कारण सहमति नहीं बन पा रही थी. रविवार की दोपहर में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच महापौर प्रत्याशियों के नामों को लेकर लंबी चर्चा हुई थी. करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सोमवार को सीएम शिवराज सिंह दिल्ली रवाना हो गए थे. अब मंगलवार को भाजपा ने 16 नगर निगम में से 13 नगर निगम में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है.

