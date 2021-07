वैक्सीनेशन महाअभियान में MP फिर देश में नंबर वन, एक दिन में 10 लाख से ज्यादा टीके लगे

प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के केवल 17 नये प्रकरण आये हैं. (प्रतीकात्‍मक तस्वीर)

भोपाल. मध्य प्रदेश (MP) फिर नंबर वन रहा. गुरुवार को हुए वैक्सीनेशन महाअभियान (Vaccination) में एमपी ने फिर बाजी मार ली है. वो देश में नंबर वन रहा. यहां एक दिन में 10 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए. इससे पहले भी मध्य प्रदेश टीकाकरण के मामले में नंबर वन रह चुका है. गुरुवार को यहां 10 लाख 81 हजार 128 लोगों को वैक्सीन लगाकर मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा.



पूरे देश में 52 लाख 62 हजार 766 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ. इसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन मध्यप्रदेश में हुआ. दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 7 लाख 9 हजार 332, तीसरे नंबर पर गुजरात में 4 लाख 99 हजार 520 लोगों को वैक्सीन लगाई गई.



अब तक ढाई करोड़ लोगों को वैक्सीन

मध्य प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 67 लाख 68 हजार 516 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं. इसमें पहली डोज 2 करोड़ 24 लाख 11 हजार 718 लोगों ने लगवाई. दूसरी डोज 43 लाख 56 हजार 758 लोगों ने लगवायी.



कोरोना के मात्र 17 नये केस

प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के केवल 17 नये प्रकरण आये हैं. पॉजिटिविटी दर 0.02 प्रतिशत है. 17 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं और 76 हजार 314 कोरोना टेस्ट किये गये. कोरोना संक्रमण के नये प्रकरणों में भोपाल में 3, इंदौर में 7, जबलपुर में 2, बालाघाट, खरगोन, मुरैना, राजगढ़ और शिवपुरी में एक-एक नया प्रकरण आया है।

गुरुवार को कहां कितना टीकाकरण

State/UT



Today

Andaman and Nicobar Islands

4,849



Andhra Pradesh

1,64,399



Arunachal Pradesh

7,055



Assam

1,99,900



Bihar

88,845



Chandigarh

9,596



Chhattisgarh

45,136



Dadra and Nagar Haveli

2,720



Delhi

48,603



Goa

10,283



Gujarat

4,99,520



Haryana

63,458



Himachal Pradesh

77,634



Jammu and Kashmir

9,721



Jharkhand

59,452



Karnataka

2,80,019



Kerala

2,79,330



Ladakh

487



Lakshadweep

98



Madhya Pradesh

1,045,651



Maharashtra

1,98,491



Manipur



2,3,718



Meghalaya



18,377



Mizoram



11,847



Nagaland



9,977



Odisha



167,616



Puducherry



4,761



Punjab



53,928



Rajasthan



449,509

Sikkim

4,409

Tamil Nadu

258,173

Telangana

180,294

Tripura

19,730

Uttar Pradesh

709,332

Uttarakhand

41,091

West Bengal

213,692

Daman and Diu

1,065

Total

52,62,766

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.