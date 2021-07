अगले साल के लिए 10 वीं बोर्ड रिजल्ट का फार्मूला तय, बेस्ट ऑफ फाइव के आधार पर स्टूडेंट पास होगा या फेल

मध्यप्रदेश में अगले साल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 10वीं का रिजल्ट बेस्ट ऑफ फाइव (Best of five) फार्मूले के तहत तैयार किया जाएगा. परीक्षार्थियों का रिजल्ट 5 विषयों के नंबरों के आधार पर तैयार किया जाएगा. अगर कोई स्टूडेंट 6 में से पांच विषय में पास होता है और एक सब्जेक्ट में फेल होता है तब भी उसे बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मूले के तहत पास किया जाएगा.माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश में कहा है कि विद्यार्थियों का रिजल्ट 5 विषयों से तैयार किया जाएगा. 6 विषयों में से जिन 5 विषयों में स्टूडेंट के सबसे ज्यादा नंबर होंगे रिजल्ट उन्हीं 5 विषयों के आधार पर दिया जाएगा. स्टूडेंट्स 6 विषयों में से 5 में पास होता और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मूले के तहत स्टूडेंट्स को पास घोषित किया जाएगा.माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बेस्ट ऑफ फाइव फार्मूले के तहत स्टूडेंट को ये सुविधा दी है कि छात्र परसेंटेज सुधारने के लिए आने वाले साल में नियमित या प्राइवेट छात्र के रूप में दोबारा हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. एक सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद बेस्ट ऑफ फाइव के तहत पास होने वाले स्टूडेंट उस विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो दे सकता है जिसमें वो फेल हुआ है.दो या अधिक विषयों में समान अंक होने पर परीक्षा परिणाम में शामिल विषयों का क्रम भाषा समूह में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तीसरी भाषा और कोर विषयों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रहेगा. भाषा ग्रुप में से एक और कोर विषय में समान अंक मिलने पर कोर विषय को परीक्षा परिणाम में शामिल किया जाएगा. अगर छात्र किसी विषय में अनुपस्थित है उसका रिजल्ट उसे अनुत्तीर्ण मानकर बेस्ट फाइव विषयों के अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा.बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति का नुकसान ये है कि स्टूडेंट कठिन विषय की तरफ ध्यान कम देते हैं. वो आसान विषय पढ़कर उसमें पास हो जाते हैं. इसी वजह से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति को बंद करने के पक्ष में थे. माना जा रहा था कि जल्द ही इसे बंद कर दिया जाएगा. लेकिन कोरोना संक्रमण के इसे बंद नहीं किया जा सका.