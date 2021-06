सरकार का MP में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का दावा, कांग्रेस बोली- हम किसे मूर्ख बना रहे हैं!

मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान (Corona vaccination drive) के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े पर सवाल उठने लगे हैं. लगातार तीन दिन के आंकड़े इन सवालों को पुख्ता भी कर रहे हैं. कांग्रेस (Congress) ने तो सीधे-सीधे इन आंकड़ों का हवाला देकर पूछ लिया है कि आखिर किसे वेवकूफ बनाया जा रहा है.पूरे देश में 21 जून से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले ही दिन एमपी ने वाह-वाही लूटी थी. दावा किया गया कि पहले ही दिन करीब 17 लाख लोगों ने टीका लगवाया. ये पूरे देश में उस दिन हुए वैक्सीनेशन का 20 फीसदी था. इंदौर 2 लाख से ज़्यादा टीके लगाकर नंबर वन रहा, लेकिन अब जबकि तीन दिन के आंकड़ों पर गौर किया गया तो इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं.कांग्रेस ने महाअभियान शुरू होने से एक दिन पहले और एक दिन बाद के एमपी के आंकड़े पेश कर सरकारी दावों पर प्रश्‍नचिह्न लगाया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीन दिन के आंकड़े ट्वीट किए हैं. इस ट्वीट में एमपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा उन्होंने बताया है. इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 20 जून को 692, 21 जून को 16.93 लाख और 22 जून को 4842 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाया. जयराम रमेश ने इसके नीचे लिखा- Who are we trying to fool? (हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं.)कांग्रेस के इस सवाल पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि यह कांग्रेस की डर्टी पिक्चर और पॉलिटिक्स है. जिन आंकड़ों की बात कांग्रेस कर रही है, वह आंकड़े पोर्टल पर अपलोड होते हैं. किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा होने की गुंजाइश नहीं है. कांग्रेस की मानसिकता खराब है.अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ) मोहम्मद सुलेमान ने वैक्सीनेशन महाअभियान पर बताया कि मध्य प्रदेश 21 जून को टीकाकरण अभियान में देश में नंबर वन रहा. प्रदेश में 16 लाख 95 हजार 592 लोगों का टीकाकरण हुआ. उस दिन देश में कुल 85 लाख 96 हजार 807 व्यक्तियों को टीका लगाया गया. देश में 21 जून को लगे कुल टीकों में से लगभग 20 प्रतिशत टीके मध्य प्रदेश में लगे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे. महाअभियान में 21 जून को प्रदेश में 14 हजार 855 सेशन हुए. कुछ को छोड़ सभी जिलों ने अपना लक्ष्य हासिल किया और संपूर्ण प्रदेश की उपलब्धि 130 प्रतिशत रही.महाअभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में 2 लाख 21 हजार 628 वैक्सीन लगाई गईं, जो प्रदेश में सर्वाधिक है. दूसरे नंबर पर रहे भोपाल में 1 लाख 52 हजार 205, तृतीय स्थान पर रहे उज्जैन में 1 लाख 01 हजार 956, ग्वालियर में 71 हजार 940 और जबलपुर में 66 हजार 468 लोगों को वैक्सीन लगाई गई.जिन जिलों ने लक्ष्य से ज़्यादा उपलब्धि हासिल की उनमें खंडवा में 212%, छिंदवाड़ा में 205%, राजगढ़ में 175%, उज्जैन में 175% और अनूपपुर में 167% आंकड़ा रहा. प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 49 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाना है. अब तक 1 करोड़ 46 लाख लोगों को पहली डोज लगायी जा चुकी है.