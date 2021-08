MP News: आज से अनलॉक हुईं कोचिंग क्लासेस, जानिए आपको किन बातों का रखना है ध्यान

भोपाल. स्कूल-कॉलेजों के अनलॉक होने के 15 दिन बाद कोचिंग क्लासेस भी गुरुवार से अनलॉक हो गईं. सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए. इन संस्थानों को स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का पालन करना होगा.कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोचिंग संस्थानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी किए हैं. गौरतलब है कि, कोचिंग संस्थानों के अनलॉक होने से संचालकों के साथ स्टूडेंट्स को भी बड़ी राहत मिली है. भोपाल के 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा. शिफ्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी, ताकि एक समय में सीमित स्थान में बहुत भीड़ न लग जाए.

कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, कोचिंग संस्थानों में तापमान चेक करने के बाद ही स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाएगा. कोचिंग में आने वाले स्टूडेंट्स को पैरेंट्स से अनुमति लेनी जरूरी है. उनकी लिखित सहमति के बाद ही स्टूडेंट्स को कोचिंग में प्रवेश दिया जाएगा. छात्र छात्राओं को लगे वैक्सीनेशन का मैसेज भी चेक किया जाएगा. गाइडलाइन के हिसाब से कोचिंग संस्थानों में सभी कर्मचारियों और 18 साल से ऊपर सभी के छात्र-छात्राओं का वैक्सीनेशन अनिवार्य है.

Madhya Pradesh | Coaching centres can now reopen in Bhopal with 50% capacity while following #COVID19 protocol, District collector Avinash Lavania said in an official letter.

