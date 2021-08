बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही: सरकार ने हटाए श्योपुर के कलेक्टर-एसपी, लोग बेहाल, जानिए क्या हैं हालात

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) में बाढ़ की तबाही और बर्बादी के बाद राहत कार्यों में हुई लापरवाह की गाज प्रशासनिक अधिकारियों पर गिरी है. सरकार ने रविवार को श्योपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बदल दिए. प्रदेश में भीषण बाढ़ से हालात बद्तर हैं और पीड़ितों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसी आपदा अपने जीवन में नहीं देखी.

प्रदेश सरकार ने रविवार को श्योपुर कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव को हटाकर शिवम वर्मा को चार्ज दिया. वहीं, श्योपुर के एसपी संपत उपाध्याय को हटाकर अनुराग सुजानिया को पदस्थ कर दिया. बताया जाता है कि दोनों अधिकारियों का ट्रांसफर बाढ़ राहत कार्यों में हुई लापरवाही की वजह से किया गया है.

Madhya Pradesh | Sheopur district collector Rakesh Srivastava, and Superintendent of Police, Sampat Upadhyay have been transferred until further orders. pic.twitter.com/ioc9EQNV1M

— ANI (@ANI) August 8, 2021