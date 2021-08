मॉकड्रिल Video: भोपाल के भारत भवन में घुसे आतंकी, देखिए कैसे NSG कमांडोज ने संभाला मोर्चा

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) की राजधानी भोपाल (Bhopal News) के भारत भवन में शुक्रवार सुबह अचानक गोलियों की तेज आवाज आने लगी. धमाकों की गरज सुनाई देने लगी. भारत भवन के आसपास से गुजर रहे लोग इसे देख कर चौंक गए. ऐसा लगा मानो कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है. थोड़ी ही देर बाद कमांडोज की टोलियों के एक्शन को देखकर ये शक और गहराने लगा.

इससे पहले कि कोई अफवाह फैलती धीरे-धीरे यह साफ हुआ कि NSG कमांडो की टीम मॉकड्रिल कर रही है. यह उनका ऑपरेशन गांडीव का नजारा था. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस मॉकड्रिल के गवाह बनने पहुंचे. उनके अलावा मध्य प्रदेश के डीजीपी और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी एनएसजी कमांडोज की इस मॉकड्रिल को देखने भारत भवन में मौजूद थे.

#WATCH | National Security Guard (NSG) commandos conduct anti-terror mock drill in Bhopal; Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra also attend the event. pic.twitter.com/4KOuBACwcj

— ANI (@ANI) August 27, 2021