फ्लाइट से आकर चुराता था लग्जरी कार, छठवीं फेल शेर सिंह मीणा के कारनामों से पुलिस भी हैरान

इंदौर. मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) ने एक वीआईपी चोर (VIP Thief of MP) को गिरफ्तार किया है. इंदौर (vip car thief sher singh meena arrest) में यह कार चोर बकायदा फ्लाइट से आता था. हाथ साफ करने के बाद यह चोर महंगे होटलों में आराम करता था. यह चोर शहर के पॉश इलाकों में महंगी और लग्जरी कार को टारगेट करता था. इसके बाद एक खास डिवाइस को कार में लगाकर पांच मिनट में उसे हैक (sher singh meena used to hack high security cars)

कर लिया करता था, फिर उसे उड़ा लेता था. लग्जरी कार होने की वजह से आरोपी शेर सिंह मीणा को पुलिस भी नहीं रोकती थी. पुलिस का कहना है कि यह शातिर चोर राजस्थान के करौली का रहने वाला है.

शेर सिंह मीणा के गिरफ्तार होने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. यहां तक की उसने पुलिस के सामने अपनी चोरी के ट्रिक का डेमो भी दिखाया कि कैसे वह मिनटों में हैक कर लग्जरी कार को चोरी कर लिया करता था. दरअसल, वह उस डिवाइस से डुप्लीकेट चाबी बनाता था. फिर कार लेकर भाग निकलता था. शेर सिंह मीणा का कहना है कि उस डिवाइस की कीमत महज 30 हजार रुपये है. वह कस्टर की डिमांड पर कार चोरी किया करता था. उसका कहना है कि वह कई लग्जरी कारों की चोरी कर चुका है.

ग्राहक बनकर पहुंची थी पुलिस

कहा जा रहा है कि पुलिस उसके पास ग्राहक बनकर पहुंची और उससे संपर्क किया. इसके बाद पुलिस ने पूरी प्लानिंग करके उसे गिरफ्तार कर लिया. इंदौर के लसूड़िया थाने में उसने पुलिस के सामने डेमो दिखाया. बताते हैं कि शेर सिंह मीणा 6वीं फेल है, लेकिन उसके कारनामे देख इंदौर पुलिस भी हैरान रह गई है. यह शातिर चोर मिनटों में लग्जरी कार को हैक कर उड़ा लेता था.

इंदौर पुलिस का कहना है कि शेर सिंह ने कई लग्जरी कारों के ताले तोड़े हैं. वह हाई सिक्यूरिटी को आसानी से ब्रेक कर देता था. पुलिस का कहना है कि आरोपी पर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में लूट, चोरी, वाहन चोरी, डकैती के 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि शेर सिंह कई बार पुलिस चकमा देकर पुलिस की कस्टडी से भाग चुका है. उसके कारण कई पुलिसकर्मी निलंबित भी हो चुके हैं.

दरअसल, फरवरी में एक कारोबारी की कार चोरी हो गई थी. पुलिस को यह कार लवारिस हालत में मिली थी. इस दौरान पुलिस को टैबलेट, सिम, टूल्स मिली थी. पुलिस ने सिम की जांच की तो नोएडा-गुरुग्राम एनसीआर की लिंक मिली. क्लू मिलने के बाद पुलिस गुना और गुरुग्राम रवाना हुई. फिर कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार कर लिया.

