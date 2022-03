The Kashmir Files विवाद में अब डायरेक्टर कूदे, कहा- भोपाल आ रहा हूं, IAS नियाज खान आप वक्त दीजिए

भोपाल. द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म को लेकर अपने ट्वीट से सुर्खियों में आए मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान का इस बार सीधे फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से आमना सामना हो गया है. सोशल मीडिया में फिल्म की कमाई को लेकर किए गए नियाज खान के एक ट्वीट पर खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया.

इतना ही नहीं विवेक अग्निहोत्री ने ये भी लिखा है कि वो खुद नियाज खान से मिलकर बात करेंगे. दरअसल, नियाज खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की कमाई 150 करोड़ तक पहुंच गई है. लोगों ने कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को बहुत सम्मान दिया है. अच्छा होगा कि फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म से हुई कमाई को कश्मीरी पंडितों के बच्चों की शिक्षा और उनके घरों पर खर्च करें.

विवेक अग्निहोत्री ने दिया जवाब

आईएएस नियाज खान के इस ट्वीट पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि नियाज खान साहब 25 को भोपाल आ रहा हूं. मुझे मिलने का वक्त दीजिए ताकि हम मदद के बारे में बातचीत कर सकें. हालांकि, विवेक अग्निहोत्री ने अपने जवाब में नियाज खान पर तंज भी कसा. उन्होंने जवाब में ही लिखा है कि चर्चा इस बात पर भी होगी कि आखिर आप अपने नोवल से मिलने वाली रॉयल्टी और आईएएस के पावर से कैसे कश्मीरी पंडितों की मदद कर पाते हैं. आईएएस नियाज खान अब तक 7 नोवल लिख चुके हैं.

Sir Niyaz Khaan Sahab, Bhopal aa raha hoon 25th ko. Please give an appointment so we can meet and exchange ideas how we can help and how you can help with the royalty of your books and your power as an IAS officer. https://t.co/9P3oif8nfL

