MP में टैक्स फ्री हुई ‘The Kashmir Files’, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताई ये बड़ी वजह

भोपाल. कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने वाली मूवी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (the kashmir files) मध्य प्रदेश में टैक्स-फ्री कर दी गई है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इसकी घोषणा की. चौहान ने ट्वीट किया- ‘मूवी #TheKashmirFiles 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात की दिल दहला देने वाली कहानी है. अधिक से अधिक लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए. इसलिए हमने इसे मध्य प्रदेश राज्य में कर-मुक्त करने का निर्णय लिया है.’

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में भी बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित रहते हैं. ये लोग भी अत्याचारों के बाद कश्मीर घाटी को छोड़कर यहां पर आकर बसे थे. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी कश्मीरी पंडितों के साथ फिल्म देखेंगे. शर्मा ने कहा है कि इस फिल्म को हर व्यक्ति को देखना चाहिए, ताकि लोग यह समझ सकें कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है.

डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने की थी पीएम से मुलाकात

बता दें, फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद अभिषेक ने कहा था कि कश्मीर नरसंहार के दौरान कश्मीरी पंडितों के हुए पलायन पर फिल्म बनाने का साहस करने के लिए उन्हें आशीर्वाद मिला.

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 13, 2022