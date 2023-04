VIDEO: वंदे भारत ट्रेन पर बच्ची ने सुनाई कविता, तो गदगद हुए पीएम मोदी, दिया आशीर्वाद

भोपाल. आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नई दिल्ली तक वंदे भारत एक्स्प्रेस ने रफ्तार पकड़ ही ली. रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान पीएम मोदी उस वक्त गदगद हो गए, जब एक स्कूली छात्रा ने उन्हें वंदे भारत पर कविता सुनाई. पूरी कविता सुनने के बाद पीएम मोदी ने बच्ची के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद भी दिया.

गौरतलब है कि शहर के अलग-अगल स्कूलों के बच्चों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने का मौका मिला. उनसे पीएम मोदी ने चर्चा भी की. उन्होंने बच्चों से कई मुद्दों पर बात की. ट्रेन के बारे में भी बच्चों ने उन्हें बताया. बच्चों ने उन्हें कहा कि वंदे भारत ने देश को नई पहचान दी है. इसमें सफर करने वाले को गौरव महसूस हो रहा है. इस तरह की ट्रेन देश में पहले कभी नहीं चली. पीएम मोदी ने बच्चों की बातों को गौर से सुना और उन्हें आशीर्वाद दिया. एक स्कूली बच्ची ने वंदे भारत पर भी कविता भी लिखी है. यह कविता उसने पीएम मोदी को सुनाई तो वे बहुत खुश हुए.

A student recited a poem to PM @narendramodi on the occasion of the flagging-off ceremony of #VandeBharatExpress train at Rani Kamlapati railway station in Bhopal@RailMinIndia @wc_railway pic.twitter.com/fJX5Mvw3gc

— DD News (@DDNewslive) April 1, 2023