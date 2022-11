दोबारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंची रवीना टंडन, ट्वीट किया-वापस वहां जहां मेरा दिल है...

नर्मदापुरम. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक खूबसूरती और वन्यजीवों का रोमांचक नजारा सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वनराज भी ऐसी झलक दिखा रहे हैं, कि प्रकृति प्रेमियों से लेकर वीआईपी सभी सतपुड़ा के घने जंगलों की ओर खिंचे चले आ रहे हैं. सतपुड़ा की इसी खूबसूरती के कारण फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन भी बोरी सफारी रेंज आयीं

अभिनेत्री रवीना टंडन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी सफारी रेंज पहुंचीं. यहां उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर टाइगर की एक वीडियो भी शेयर की. इसके अलावा उन्होंने यहां की कुछ फोटोग्राफ भी पोस्ट किए हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा ‘ back to where my hearts belong’. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की खूबसूरती रवीना को इतनी भा गई कि वह कुछ ही महीनों में दूसरी बार एसटीआर पहुंची हैं.

अद्भुत नजारे

मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की खूबसूरती देखने के लिए कई लोग आते हैं. यहां प्रकृति प्रेमी दूर-दूर से प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने के लिए आते हैं. इसी प्राकृतिक सुंदरता के चलते रवीना टंडन भी कुछ ही महीनों में दूसरी बार एसटीआर पहुंची हैं. यहां पहुंचने पर रवीना ने अपने ट्वीट में लिखा है वापस वहां जहां मेरा दिल है. दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचने वाले सैलानियों की टाइगर के दीदार की मंशा न केवल पूरी हो रही है बल्कि वनराज सैलानियों को मनमोहक झलक दिखा रहे हैं.

कई अभिनेता पहुंच रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

टाइगर की झलक देखने के लिए सैलानी दोबारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं. बीते कुछ समय से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अभिनेता-अभिनेत्री सतपुड़ा टाइगर आ चुके हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक खूबसूरती वन्यजीवों की झलकियां उनके मन को मोह रही हैं. अभिनेता रणदीप हुड्डा, कंगना रनौत समेत रवीना टंडन लगातार दूसरी बार एसटीआर पहुंचे हैं. एसटीआर प्रबंधन के अनुसार लगातार सैलानियों की सुविधा और वन्यजीवों की बेहतरी के लिए कोशिश की जा रही है.

