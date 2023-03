Indore News: इंदौर के होटल में भीषण आग, अंदर फंसे कई लोग, मौके पर पहुंचे दमकलकर्मी

इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रऊ स्थित एक होटल में आग लगने की जानकारी सामने आई है. यहां के पपाया ट्री नामक होटल में आज सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. चीख पुकार के साथ लोग अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए है. वहीं होटल के अंदर अब तक कई लोगों के फंसे होने की भी जानकारी सामने आ रही है.

सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फयर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. दमकल की तीन गाड़ियां और 5 टेंकर मौके पर तैनात है. वहीं आग लगने के बाद से ही आसपास के पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है. आग लगने से पांच मंजिला पपाया ट्री होटल में करीब 46 लोग फंस गए. वहीं आग की वजह से फैले धुएं के कारण लोग बेहद घबरा गए, हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को लिकाल लिया है.

#WATCH | Madhya Pradesh: Fire breaks out at a hotel in Mumbai bypass Rau area of Indore. Several fire tenders present at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/ohRAfDefcv

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 29, 2023