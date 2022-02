सोशल मीडिया पर गैंग वॉर : भय्यू सुरीला की सलमान लाला को चुनौती - हथियार लेकर आ...

इंदौर. इंदौर में बदमाश अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं. एमवाय अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस संचालक गोलीकांड के आरोप में गिरफ्तार सलमान लाला के कई इंस्टाग्राम अकाउंट मिले थे. लाला के हथियारों सहित अपने गिरोह के साथ कई वीडियो मिले थे. पुलिस ने सलमान लाला के साथ साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया और अकाउंट डिलीट करवा दिए. लेकिन इसके बाद अब एक और गैंगस्टर भय्यू सुरीला का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो खुलेआम लाला को ललकार रहा है.

सोशल मीडिया का नशा

सलमान लाला और भय्यू सुरीला गैंग में पहले से अदावत चली आ रही है. पिछले कुछ समय से सलमान लाला ने जमकर दहशत मचाई थी. उसने एक विवाद के बाद एमवाय अस्पताल परिसर में सद्दाम नामक एम्बुलेंस संचालक पर गोलियां चलाई थीं. वह फरार हो गया था. सलमान उससे पहले भी अलग अलग थाना इलाको में कई गंभीर अपराधों में वॉन्टेड था. लेकिन लगातार फरार बना हुआ था. फरारी के दौरान इंस्टाग्राम पर लाइव आता था. हालांकि पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और जमकर सबक सिखाया. इलाके में उसका जुलूस निकाला.

सुरीला की सलमान को ललकार

अब बदमाश भय्यू सुरीला का सलमान लाला को ललकारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें सुरीला कह रहा है कि सलमान लाला यदि आप सही में बदमाश हो तो ” call me ..inform me ..Adress me. वो लाला को मिलने की बात कह रहा है. सुरीला कह रहा है कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन हो चुके हो. मैं तुम्हें मिलने के लिए दावत दे रहा हूं. तुम मिलने नहीं आ रहे है. एक बार मिलने तो आओ. अंत में बदमाश कहता है अपने हथियार ( पिस्टल वगैरह) लेकर आना. तू एक बार मिल तो.. में पागल हो रहा हूं तुझसे मिलने के लिए. तू मिल फिर तुझसे बात करूंगा बात. इसके साथ ही बदमाश गालियां भी देता है.

कई मामलों में वॉन्टेड है सलमान

दूसरे वीडियो में बदमाश भय्यू सुरीला सलमान लाला के पिता के नाम से चुनौती दे रहा है. बार बार मिलने के लिए बुला रहा. गौरतलब है कि सलमान लाला फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस विभिन्न अपराधों में उससे पूछताछ कर रही है. अलग अलग अपराधों में वह पहले से वांटेड था. पुलिस न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत रिमांड पर लेकर सलमान लाला और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है , सलमान लाला को संयोगितागंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

अब सुरीला की बारी

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आ गये हैं. पुलिस पहले भी कई ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है जो सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. भय्यू सुरीला पुराना अपराधी है पुलिस उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी.

