Good News: देश का पहला वॉटर प्लस शहर बना इंदौर, जानिए कितनी मेहनत से रचा ये इतिहास

इंदौर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) की आर्थिक राजधानी इंदौर ने इतिहास रच दिया है. इंदौर देश का पहला वॉटर प्लस शहर घोषित किया गया है. स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत पिछले दिनों केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की वॉटर प्लस सर्वे टीम आई थी. टीम ने वॉटर प्लस के मानकों पर शहर को परखा था. इस दौरान नदियों में मिल रहे गंदे नालों के पानी का रोकना प्रमुख था. इसके लिए नगर निगम इंदौर ने नाला टेपिंग का काम किया और नदियों में मिल रहे नालों को बंद कर दिया.

इसी दौरान इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदियों में मिल रहे छह नालों को भी बंद कराया गया. इसके अलावा नालों के गंदे पानी को ट्रीट कर शहर के फव्वारे में सप्लाई किया गया और सीवर के पानी को ट्रीट कर फसलों और बगीचों की सिंचाई लायक बनाया गया. इससे पानी की काफी बचत हुई और गंदे पानी का उपयोग भी हो गया. अब वॉटर प्लस का तमगा मिलने के साथ ही इंदौर ने सफाई का पंच लगाने में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. क्योंकि किसी भी शहर को सेवन स्टार रेटिंग पाने के लिए वॉटर प्लस का प्रमाण पत्र जरूरी है जो अब इंदौर को मिल चुका है.

Madhya Pradesh | Indore has been declared as India’s first ‘water plus’ city.

“Indore carried out survey & halted 7,000 outfalls of greywater that went in rivers, drains. We completed all criteria to gain this achievement,” said Indore Municipal Commissioner Pratibha Pal y’day pic.twitter.com/G2rNjyIa17

