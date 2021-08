Viral Video: चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला महिला का पैर, देखिए कैसे मौत के मुंह से निकलीं

इंदौर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के इंदौर जिले में मंगलवार शाम को दिल दहला देने वाला वाकया हुआ. रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक महिला करीब-करीब मौत के मुहाने पर पहुंच गई. चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई. इस दौरान वहां मौजूद यात्रियों और RPF के जवानों ने महिला को बाहर निकाल लिया. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला चलती ट्रेन पर चढ़ रही है. इस दौरान फुटरेस्ट पर पैर रखते ही वह फिसल जाती है और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के गैप के बीच आ जाती है. जानकारी के मुताबिक, महिला का नाम सोनाली है. वह पति वर्षित और 6 साल के बेटे के साथ इंदौर से उदयपुर जा रहीं थीं. उनका रिजर्वेशन S-10 में था. महिला को आने में देर हो गई, जबकि इंदौर-उदयपुर ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म पर आ गई.

#WATCH | Madhya Pradesh: Fellow passengers saved the life of a woman in Indore who was trying to board a moving train, yesterday.

(Video source: Railway Protection Force, Indore) pic.twitter.com/0HgbYLrnwq

