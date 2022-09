सितारे ज़मीं पर : सचिन तेंदुलकर, लारा, ब्रेट ली, शेन वॉटसन सब एक साथ आए हैं यहां

इंदौर. कोरोना के बाद इंदौर का होलकर स्टेडियम एक बार फिर गुलजार हो गया है. यहां 17 से 19 सितंबर तक रोड सेफ्टी सीरीज के 5 मुकाबले खेले जाने हैं. इन टी-20 मुकाबलों के लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर, वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा समेत कई सितारा क्रिकेटर इंदौर पहुंच गए हैं. गुरुवार को चार्टर्ड विमान से भारत, वेस्टइंडीज, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इंदौर पहुंचे.

जब क्रिकेट के ये सितारे जमीन पर उतरे तो सबसे आगे सचिन और लारा बातें करते हुए चल रहे थे. इनके पीछे एक-एक कर दुनिया के तमाम पूर्व दिग्गज खिलाड़ी थे. एक साथ इतने सारे सितारा खिलाड़ी इंदौर पहले कभी नहीं आए. ये नजारा ऐसा था मानों सितारों से सजी आकाशगंगा जमीन पर उतर आई हो. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, आस्ट्रेलिया के ब्रेट ली, शेन वाटसन, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शेन बांड, रॉस टेलर, क्रैग मैकमिलन,जैकब ओरम, कायली मिल्स, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान, वेस्टइंडीज के ड्वेन स्मिथ जैसे कई सितारा खिलाड़ी इंदौर के होलकर स्टेडियम में अपने खेल का कमाल दिखाएंगे.

सितारों को देखने के लिए भीड़

अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए जब टीमें आती हैं तो भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है. लेकिन इस बार ये खिलाड़ी सहज अंदाज में नजर आए. रेडिसन होटल पहुंचने पर पारंपरिक ढंग से तिलक लगाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया. वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज के आयोजकों ने इंदौर में होने वाले मैचों के कार्यक्रम में ऐन मौके पर बदलाव कर दिया है. अब भारत और न्यूजीलैंड का मैच 19 सितंबर को होगा. पहले ये मैच 18 सितंबर को खेला जाना था. इन क्रिकेट खिलाड़ियों को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा.

सचिन का इंदौर से नाता

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए इंदौर बहुत खास रहा है. उन्होंने यहीं पर मार्च 2001 में वनडे क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए थे. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे विश्व के पहले बल्लेबाज थे. ये मैच नेहरू स्टेडियम में हुआ था. इसके बाद से सचिन कभी भी इंदौर में नहीं खेले. वे पहली बार होलकर स्टेडियम में खेलेंगे और ठीक 21 साल बाद इंदौर में अपने बल्ले से कमाल दिखाएंगे. वहीं वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा भी इंदौर में पहली बार अपने बल्ले का कमाल दिखाते नजर आएंगे.

सचिन का ट्वीट

इंदौर आने के पहले फ्लाइट में बैठने के बाद सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट किया. उसमें उन्होंने क्रिकेटरों का एक फोटो फ्रेम में फोटो लिया है और लिखा है कि क्या आप मुझे इन तस्वीर में अंतर्राष्ट्रीय रन और विकेट की संख्या बता सकते हैं.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के होलकर स्टेडियम में मैच

दिनांक मैच समय

– 17 सितंबर – बांग्लादेश VS न्यूजीलैंड – दोपहर 3.30 बजे

– 17 सितंबर – इंग्लैंड VS वेस्टइंडीज – शाम 7.30 बजे से

– 18 सितंबर – श्रीलंका VS दक्षिण अफ्रीका – दोपहर 3.30 बजे

– 18 सितंबर – आस्ट्रेलिया VS बांग्लादेश – शाम 7.30 बजे से

– 19 सितंबर – भारत VS न्यूजीलैंड – शाम 7.30 बजे से

