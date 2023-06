इंदौर. अभी तक बड़े शहरों में युवा सोशल मीडिया पर गेम के टास्क या ऑनलाइन ठगी का शिकार होते थे. अब सोशल मीडिया पर टास्क ग्रुपों ने ग्रामीण इलाको में भी पैर पसार लिया है. युवाओं से लाखों की ठगी की जा रही है. ताजा मामला इंदौर के पास स्थित ग्रामीण इलाके गौतमपुरा का है. यहां ऐसे ही एक ग्रुप के चक्कर में पड़कर एक युवा अपनी जान गंवा बैठा.

गुड़ बाजार में एक मध्यमवर्गीय परिवार का 22 वर्षीय बेटा यश नामदेव बीते 4 दिन पहले 11 जून को टेलीग्राम के टास्क ग्रुप 13c में जुड़ा था. ग्रुप में पैसे डबल करने की स्कीम से वह प्रभावित हुआ और ग्रुप के एक सदस्य को पैसे ट्रांसफर करता रहा. शुरुआती लालच के बाद वह राशि बढ़ाता गया. अंत में वह एक लाख तीस हजार के बदले राशि मांगने लगा. टेलीग्राम से उसे टास्क मिले, जिन्हे करने में वह नाकाम रहा. इस नाम पर ग्रुप ने पैसे देने से इंकार कर दिया. इसके बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फांसी लगाने का पूरा वीडियो भी युवक ने बनाया.

वीडियो बनाकर फांसी लगायी

पुलिस ने प्राथमिक जानकारी के बाद इस आत्महत्या को सामान्य सुसाइड मानकर जाँच शुरू की थी. लेकिन यश के मोबाइल को पुलिस ने 13 जून को लॉक खुलवाकर खंगाला तो एक वीडियो मिला. उसने फांसी लगाते हुए अपना वीडियो बनाया था. उसमें वह कह रहा है- अब मैं मरने जा रहा हूं. मेरे पैसे रिफंड करो उसके बाद जब मोबाइल खंगाला तो मालूम हुआ कि वह टेलीग्राम के टास्क 13 ग्रुप से 11 जून को जुड़ा था. उसमे टास्क देने का सिस्टम था.

पैसे दोगुने करने का झांसा

यश ने 100-200 रुपये से शुरुआत की ओर पैसे दोगुने होने लगे. ये सिलसिला 5 से 6 हजार रुपये तक चला. ग्रुप में पैसे कमाने के लिए टास्क दिए जाते थे. उसमें एक लिंक दी जाती और ऑनलाइन ब्रेसलेट, रिंग, शैम्पू , या अन्य कोई सामान खरीदने का टास्क दिया जाता. उसे पूरा करने पर जितने पैसे का सामान होता उससे डबल करके दिया जाता था. जब यश ने एक बड़ा अमाउंट 1लाख 30 हजार का डाला तो ग्रुप के मेंबर का कहना था 2 लाख डालोगे तो पैसे मिलेंगे. यश को तब समझ आया कि उसके साथ धोखा हो रहा है.

मेरे पैसे वापिस करो और…

यश ने ग्रुप पर अपने 1लाख 30 हजार रुपये वापिस मांगे ओर ग्रुप से बाहर होने की गुहार लगाई. पर ग्रुप एडमिन का कहना था टास्क पूरे करो और पैसे ले लो. यश ने कहा अब मेरे पास पैसे नहीं हैं. ग्रुप के एडमिन का जवाब था अब कुछ नहीं हो सकता. इस पर यश ने कहा मैं तुम्हारा फर्जीवाड़ा पुलिस को बताऊंगा और मैं सुसाइड कर रहा हूं. यश ने सुसाइड से पहले 2 वीडियो बनाए. एक वीडियो में स्टूल ओर उसके पैर दिखाई दिए और दूसरे वीडियो में गले में गले में रस्सी का फंदा बंधा हुआ दिखाया. यश ने कहा Now I m gone to die Refund my money within 2 minutes. अब मैं मरने जा रहा हूं. मेरे पैसे 2 मिनिट में रिटर्न करो. और इसके बाद यश फांसी के फंदे पर झूल गया.

