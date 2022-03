जबलपुर में रनवे पर फिसली AI फ्लाइट; पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, 50 पैसेंजर्स थे सवार

जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा विमान हादसा टल गया. पायलट की सूझबूझ से 50 यात्रियों की जान बच गई. दरअसल, शनिवार दोपहर 1:20 बजे दिल्ली से जबलपुर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट AI-9617 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई. फिसलने से फ्लाइट मैदान में उतर गई. गनीमत रही कि पायलट ने प्लेन से नियंत्रण नहीं खोया.

जानकारी के मुताबिक यह फ्लाइट दिल्ली से जबलपुर और फिर बिलासपुर जाने वाली थी. हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन तत्काल हरकत में आया और फ्लाइट के पास पहुंचा. इस दौरान विमान में सवार तकरीबन 35 यात्रियों को बस के जरिए एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंचाया गया. इसके बाद हादसे की जांच के आदेश दिए गए. फिलहाल हादसे को लेकर अधिकारी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं.

थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट सील

इसके बाद एयरपोर्ट की बाकी उड़ानें कुछ समय के लिए रद्द कर दी गईं. रद्द फ्लाइट्स में ये फ्लाइट हुईं कैंसिल 6E 7307, 6E 6974, 6E 2073, SG 3006, SG 3024, 6E 6973, 6E 2071, SG 3012 शामिल हैं. एयरपोर्ट को अस्थाई रूप से सील कर दिया गया था.

Madhya Pradesh | Runway excursion occurred at Jabalpur. An Alliance Air ATR-72 aircraft, with around 55 passengers onboard from Delhi, went off the runway at Jabalpur.

