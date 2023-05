MP: कटनी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, बाधित रही ट्रेनों की आवाजाही

कटनी. मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन के पास 11 मई को अल सुबह मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए. इन डिब्बों में सीमेंट भरा हुआ था. हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और राहत-बचाव दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. उन्होंने उसी वक्त रेलवे ट्रैक को साफ करना शुरू कर दिया. इस दौरान कुछ देर के लिए उस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई.

जानकारी के मुताबिक, हादसा बिलासपुर-कटनी रेलखंड पर गायत्री नगर के पास हुआ. उस वक्त मालगाड़ी बिलासपुर से मानिकपुर जा रही थी. हादसे की सूचना रेलवे के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उनके दिशा-निर्देश पर उसी वक्त सुधार कार्य शुरू कर दिया. रेलवे के एरिया मैनेजर आशीष रावलानी के मुताबिक, कटनी के पास रेल हादसा हो गया. यहां मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गए. जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मालगाड़ी एनकेजे निकली थी और कटनी कि तरफ आ रही थी.

#WATCH | Madhya Pradesh: Four wagons of a goods train, loaded with cement, derailed near Katni station earlier today. Operation to clear the track was immediately started. pic.twitter.com/HskXwXY2pw

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 11, 2023