सीहोर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीहोर (Sehore) में एक 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई. बताया जा रहा है कि बच्ची करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट नीचे फंसी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है. बच्ची को बचाने के लिए जेसीबी और पोकलेन की मदद से गड्ढा किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, मौके पर एसपी भी पहुंच गए हैं. एसडीईआरएफ की टीम भी बच्ची को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है. बच्ची के मूवमेंट को देखने के लिए बोरवेल के अंदर कैमरे डाले गए है. मासूम तक ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है. एंबुलेंस और मेडिकल टीम को भी तैनात कर दिया गया है. बच्ची का नाम सृष्टि कुशवाह बताया जा रहा है.

#WATCH | Sehore, Madhya Pradesh: A 2-year-old child fell into a borewell in Mungavali village, the rescue team is on the spot. A rescue operation is underway. Further details awaited. pic.twitter.com/EHA3I4nKTj

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 6, 2023