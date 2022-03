इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, बेटी को लेकर आशिक के साथ भागी महिला, पीछा करता पहुंचा पति, फिर...

UP Exit Poll Result 2022 Update: यूपी में का बा? फिर से 'बाबा', अखिलेश की साइकिल पर बुलडोजर भारी, जानें 'हाथी' और 'हाथ' का हाल

उज्जैन. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के उज्जैन (Ujjain News) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश की शादीशुदा महिला को इंस्टाग्राम (Found Love on Instagram) पर एक युवक से प्रेम हो गया. धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ीं. इश्क परवान चढ़ा तो वो अपने पति को छोड़ अपनी छोटी बेटी को लेकर प्रेमी (Wife ran away with lover) के साथ भाग कर महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन आ गई. वहीं महिला का पति भी उसका पीछा करते हुए सोमवार सुबह उज्जैन की एक होटल पहुंच गया और दोनों को पकड़कर नीलगंगा पुलिस के हवाले कर दिया. दरअसल, यूपी की महिला को महाराष्ट्र के युवक से शोशल मीडिया पर प्यार हुआ था.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बरखा पति आकाश (25) का करीब आठ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर महाराष्ट्र स्थित ग्राम शाहदा के निवासी ट्रेवल्स संचालक समीर से दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे. दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि अपने पति को छोड़ बरखा अपनी छोटी सी बेटी को लेकर समीर के पास भाग गई.

दोनों कई शहरों में घूमते हुए महाकाल दर्शन के लिए आ गए

वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पति ने बरखा की गुमशुदगी दर्ज कराई. आकाश ने अपनी पत्नी की खोजबीन कर वह भी मोबाइल लोकेशन से पीछा करते हुए उज्जैन आ गया. यहां सोमवार सुबह उसने दोनों को होटल में पकड़ा और नीलगंगा पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस के सामने पत्नी बोसी- पति के प्रताड़ना से तंग आकर किया प्रेम

पुलिस के सामने महिला ने कहा कि मैकेनिक आकाश से उसकी 2016 में शादी हुई थी. आकाश दहेज की मांग कर मारपीट करता है, इसलिए उसने वहां थाने में भी रिपोर्ट की थी. मामले में आकाश ने माफी मांगकर समझौता कर लिया और फिर से प्रताड़ित करने लगा. इसलिए वह समीर से प्रेम करने लगी और अब शादी कर उसी के साथ रहेगी. इस मामले में उज्जैन टीआई तरुण कुरील ने बताया कि पति ने महिला की ल्रखनऊ में गुमशुदगी दर्ज की हुई है. सूचना पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उज्जैन आ गई. महिला और युवक को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

