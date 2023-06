मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) पर लोनावाला ओवरब्रिज पर एक एक्सीडेंट (Road Accident) के बाद एक तेल टैंकर में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए. केमिकल से भरा ये टैंकर सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गया और सड़क पर खतरनाक केमिकल फैल गया और उसने आग पकड़ ली. पुणे ग्रामीण पुलिस ने कहा कि एक्सप्रेसवे के केवल एक हिस्से का उपयोग किए जाने से ट्रैफिक में बाधा आई. बताया गया कि पुणे से मुंबई की ओर जा रहे इस केमिकल से भरे टैंकर में पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आग लगने से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं.

आग इतनी भीषण थी कि पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया. इसके साथ ही जलते हुए टैंकर का कुछ हिस्सा पुल से गिर गया. जिसमें बच्चों के साथ बाइक से जा रही एक महिला भी घायल हो गई. पुलिस ने कहा कि भीषण हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में घायल महिला के बच्चों के भी घायल होने की जानकारी सामने आ रही है.

VIDEO | An oil tanker overturned and caught fire on the Mumbai-Pune Expressway near Lonavala earlier today. The firefighters are trying to douse the fire. pic.twitter.com/QvrkZmiRYS

— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2023