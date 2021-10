आर्यन खान से मिल कर मुंबई के आर्थर रोड जेल से लौटे अभिनेता शाहरुख खान, देखें Video

मुंबई.महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक तट से रवाना हुई क्रूज शिप पर ड्रग्स पाए जाने के मामले में जेल में बंद बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) से अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने मुलाकात की. गुरुवार सुबह करीब 9.30 के करीब वह मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे. कुछ देर बाद ही वह बेटे से मिलकर लौट गए. बता दें एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है. मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

इससे पहले महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया . कोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता है.

आज हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई

अदालत ने कहा कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया दिखता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में था. स्पेशल जज जस्टिस वी वी पाटिल ने आर्यन के साथ उनके दो मित्रों- मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

