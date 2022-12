Video: मुंबई में बस की चपेट में आए बुजुर्ग तो ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, खरोंच भी नहीं आई

मुंबई. मुंबई में बस की चपेट में आए एक बुजुर्ग, ड्राइवर के समय पर ब्रेक लगाने और अपने भाग्य के कारण बच गए. घटना मुंबई के पवई इलाके की है जो पास में लगे एक CCTV में कैद हो गई. सड़क पार कर रहे यह बुजुर्ग पहले बस के अगले हिस्से से टकराए और फिर गिरकर बस के नीचे आ गए. वीडियो में दिख रहा है कि उस समय सड़क पर कई वाहन होने के चलते बस की रफ्तार बेहद कम थी. अधिक ऊंचाई पर बैठा ड्राइवर एक दम करीब से बस को पार कर रहे बुजुर्ग को नहीं देख सका. जिससे बुजुर्ग बस के नीचे आ गए.

#WATCH | Elderly man’s close shave in Powai area of Mumbai. The incident was captured on a CCTV camera.

(Source: viral video) pic.twitter.com/50LV4N2Pvk

— ANI (@ANI) December 15, 2022