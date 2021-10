Aryan Khan Drugs Case: नवाब मलिक का नया आरोप, क्रूज पार्टी में मौजूद था ड्रग माफिया लेकिन उसे छोड़ दिया गया

मुंबई. आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) की जांच को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पर लगातार सवाल उठा रहे एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एक बार फिर NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर बड़ा आरोप लगाया है. नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस वक्‍त क्रूज पर एनसीबी ने रेड की थी, उस वक्त वहां एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया भी क्रूज पर मौजूद था, लेकिन एनसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार नहीं किया. एनसीबी अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया और कुछ चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करते हुए कहा, ‘जिस समय क्रूज पर पार्टी कर चल रही थी और एनसीबी के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे. उस वक्‍त वहां पर दाढ़ी वाला एक अंतरराष्‍ट्रीय ड्रग पैडलर भी मौजूद था. वह अपनी प्रेमिका के साथ वहां पर आया था और उसके पास पिस्‍तौल भी थी.’ मलिक ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि ड्रग पैडलर कुछ दिनों तक तिहाड़ जेल में रह चुका है. टीम ने उसे देखा भी था लेकिन उसे छोड़ दिया गया.

#WATCH | As per my info, an international drug mafia, his girlfriend were there at the drugs party. He has a beard. Everyone from NCB knows who that bearded person is…NCB should look for him too. We feel that he’s also friends with Sameer Wankhede: Maharashtra Min Nawab Malik pic.twitter.com/B1AnNhlA0T

— ANI (@ANI) October 27, 2021