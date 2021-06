शिवसेना MLA की धौंस, पहले ठेकेदार को सड़क पर बिठाया, फिर सिर पर कचरा डलवाया

मुंबई. एक चौंकाने वाले मामले शिवसेना के विधायक ने एक ठेकेदार को रोड पर लगे पानी में बैठने के लिए धमकाया और बाद में निगम कर्मचारियों से उसके ऊपर कचरा फेंकवाया. शिवसेना विधायक ने यह सब कथित रूप से नालियों की सही तरीके से सफाई ना होने के लिए ठेकेदार को दंडित करने के लिए किया. उत्तरी मुंबई के चांदीवली से विधायक दिलीप लांडे ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ठेकेदार को उन्होंने पानी लगी सड़क पर बैठने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसने काम सही तरीके से नहीं किया था.



शिवसेना सांसद ने कहा, "पिछले 15 दिनों से मैं ठेकेदार को फोन कर रहा था. गुजारिश कर रहा था कि रोड साफ करा दो. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. शिवसेना के लोगों ने खुद ही साफ किया. जब हमें पता चला कि वह घटनास्थल पर पहुंचा है. हमने कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये तुम्हें करना चाहिए." शनिवार को हुई इस घटना के वीडियो में विधायकों और उसके समर्थकों को निगम कर्मचारियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कचरे को ठेकेदार के ऊपर डालो.



#WATCH | Mumbai: Shiv Sena MLA from Chandivali, Dilip Lande makes a contractor sit on water logged road & asks workers to dump garbage on him after a road was waterlogged due to improper drainage cleaning