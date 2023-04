भिवंडी बिल्डिंग हादसा: 20 घंटे बाद मलबे से निकाला गया शख्स, अब तक 5 की मौत, बिल्डर हिरासत में

ठाणे (महाराष्ट्र). महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में शनिवार को दो मंजिला गोदाम ढहने के कारण मरनेवालों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच गई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है. समाचार एजेंसी एएनआई ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) के हवाले से रविवार को यह जानकारी दी.

वहीं, भिवंडी इमारत ढहने के मामले में नारपोली पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बिल्डर इंद्रपाल पाटिल को ठाणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने कहा, ‘बिल्डर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (2), 337, 338 और 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है.’

#WATCH | Bhiwandi building collapse: Narpoli police have registered a case against the builder. The builder Indrapal Patil has been detained by Thane police. A case has been registered under Sections 304 (2), 337, 338 and 42 of IPC. Rescue operation underway: Thane Police

Four… pic.twitter.com/VDOPzCjSL9

— ANI (@ANI) April 30, 2023