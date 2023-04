Bhiwandi Building Collapsed: भिवंडी में 3 मंजिला इमारत ढही, 15-20 लोगों के मलबे में दबने की आशंका, रेस्क्यू जारी

विवेक गुप्ता/दिवाकर/ मुंबई. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी के वालपाड़ा इलाके में एक इमारत शनिवार को ढह गई. दमकल व आपदा सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है. मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है. बिल्डिंग गिरने के चलते हताहतों की संख्या बढ़ सकती है. इमारत के मलबे में 15 से 20 लोग के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय लोगों ने दमकल और आपदा विभाग को फोन कर हादसे की सूचना दी है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक 15 से 20 लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं. बताया जा रहा है कि ग्राउंड प्लस 2 मंजिली इमारत थी. मौके पर दमकल और डिजास्टर शहित NDRF और पुंलिस की टीम पहुंच चुकी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक मलबे में चार परिवार के लोग फंसे हुए हैं. वहीं कुछ मजदूर भी फंसे हुए हैं. ठाणे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच रही है.

Maharashtra | A building collapsed in Bhiwandi area. 10 people feared trapped. Police team including fire brigade and disaster left for the spot.

More details awaited. pic.twitter.com/xqdw2ULtXu

