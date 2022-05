मुश्किल में पड़े संजय राउत, BJP नेता की पत्नी ने दर्ज कराया 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा

मुंबई: भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने सोमवार को शिवसेना के राज्य सभा सांसद संजय राउत के खिलाफ बाम्बे हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर ​कराया. दरअसल, संजय राउत ने मेधा किरीट सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में मेधा सोमैया और उनके पति ने 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया है.

मेधा सोमैया ने शिवसेना सांसद को जवाब देते हुए कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक हैं. मेरी छवि खराब करने के लिए वह ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने शिवसेना सांसद से माफी मांगने की बात कही थी और ऐसा न करने पर संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराने की चेतावनी दी थी. फिलहाल संजय राउत ने इस मुद्दे पर मेधा सोमैया से माफी नहीं मांगी है, जिसके बाद उन्होंने बाम्बे हाई कोर्ट में शिवसेना सांसद के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है.

BJP leader Kirit Somaiya’s wife Medha Kirit Somaiya has filed a Rs 100 crore defamation suit against Shiv Sena leader Sanjay Raut in Mumbai High Court today.

