महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आदित्य ठाकरे को देखकर BJP MLA ने 'म्याऊं-म्याऊं' कर बिल्ली की आवाज निकाली

मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) में शिवसेना के विधायकों ने सोमवार को मांग उठाई कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नितेश राणे (MLA Nitesh Rane) को राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (State Environment Minister Aaditya Thackeray) के साथ अनुचित आचरण के लिए निलंबित किया जाए. इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई. प्रश्नकाल के बाद शिवसेना विधायक सुहास कांदे ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह राणे जब विधान भवन परिसर में बैठे थे, तब उन्होंने भवन के भीतर जा रहे ठाकरे को ओर देखकर ‘म्याऊं’ की आवाज निकाली. कांदे ने कहा कि सभी सदस्य इस पर एकमत हैं कि नेताओं के विरुद्ध अभद्र आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन राणे ने अपने बर्ताव को सही ठहराया और संवाददाताओं से कहा कि वह ऐसा करते रहेंगे.

कांदे ने कहा, ‘आदित्य ठाकरे एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्होंने नितेश राणे पर ध्यान नहीं दिया. हम अपने नेता का इस प्रकार से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे.’ उन्होंने मांग की कि या तो राणे सदन में माफी मांगें या उन्हें निलंबित किया जाए. शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने कांदे का समर्थन किया. पार्टी के एक अन्य सदस्य भास्कर जाधव ने मांग उठाई कि राणे को विधानसभा की सदस्यता से स्थायी तौर पर निलंबित कर देना चाहिए. शिवसेना सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के चलते सदन के पीठासीन अधिकारी ने 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी. गौरतलब है कि नितेश राणे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं.

