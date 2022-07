महाराष्ट्र: BJP नेता राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन, 3 जुलाई को चुनाव

नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra News) में गुरुवार को सत्ता परिवर्तन हो चुका है. बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों ने मिलकर राज्य में नई सरकार का गठन किया है. इस बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने अपना नामांकन दाखिल किया. विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 3 जुलाई को होगा.

गौरतलब है कि गुरुवार को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि वहीं देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

