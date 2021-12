मुंबई. महाराष्ट्र के मंत्री (Maharashtra minister) और वरिष्ठ शिवसेना नेता (Shiv Sena leader) गुलाबराव पाटिल (Gulabrao Patil) के अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले (Jalgaon district) की सड़कों की तुलना अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल (Hema Malini’s cheek) से करने की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया. इस पूरे मामले पर अब भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने खुद प्रतिक्रिया दी है. उन्‍होंने कहा है कि ये ट्रेंड कुछ साल पहले लालू जी ने शुरू किया था इसलिए सब लोगों ने इसका इस्‍तेमाल करना शुरू कर दिया है. अगर सामान्‍य लोग ऐसा बोलें तो समझ में आता है लेकिन अगर संसद के सदस्‍य ऐसा बोलते हैं तो ये ठीक नहीं है. राज्य के महिला आयोग के कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी है. पाटिल की कथित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कई वर्षों तक जलगांव सीट से विधायक रहे भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खडसे पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राज्य के जलापूर्ति मंत्री पाटिल ने कहा, ‘जोकि 30 सालों तक विधायक रहे, उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए. अगर ये हेमा मालिनी के गाल जैसी नहीं हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा.’ वहीं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मंत्री पाटिल की टिप्पणी का संज्ञान लिया और अपनी टिप्पणी पर माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

#WATCH “A trend of such statements was started by Lalu Ji years ago and many people have followed this trend. Such comments are not in a good taste,” says BJP MP Hema Malini on Maharashtra minister Gulabrao Patil comparing roads to her cheeks pic.twitter.com/SJg5ZTrbMw

— ANI (@ANI) December 20, 2021