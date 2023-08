मुंबई. बॉलीवुड की सुपरह‍िट फ‍िल्‍म ‘लगान’ के ऑर्ट डॉयरेक्‍टर और जाने माने प्रोडक्शन डिजाइनर न‍ित‍िन देसाई (58) के सुसाइड की खबर ने एक बार फ‍िर से सनसनी फैला दी है. उनके सुसाइड करने के पीछे की एक बड़ी वजह उनके आर्थ‍िक तनाव में रहने को माना जा रहा है. हालांक‍ि अभी उनके आत्‍महत्‍या के कारणों की क‍िसी प्रकार की पुष्‍ट‍ि नहीं की जा सकी है. नि‍त‍िन देसाई (Nitin Desai Death) की मौत की पुष्‍ट‍ि करते हुए महाराष्ट्र के विधायक महेश बाल्दी ने कहा क‍ि वह आर्थिक तनाव में थे और आत्महत्या का यही एकमात्र कारण हो सकता है.

समाचार एजेंसी एएनआई को उरण विधानसभा क्षेत्र के व‍िधायक महेश बाल्‍दी ने कहा क‍ि वो एक मंझे हुए और सुलझे हुए कलाकार थे. उनकी दूरदर्श‍िता उनकी कला में झलकती है. उन्‍होंने ‘लगान’ जैसी सुपरह‍िट फ‍िल्‍म दी थी. वहीं, आने वाले एक डेढ साल में उनकी नई फ‍िल्‍मों के आने की बात भी कही जा रही थी. यह बात खुद न‍ित‍िन देसाई ने उनको प‍िछले द‍िनों हुई मुलाकात के दौरान कही थी.

Nitin Desai Death: फिल्म देवदास, जोधा-अकबर, लगान के सेट डिजाइनर नितिन देसाई की मौत

व‍िधायक बाल्‍दी का कहना है क‍ि उनका आर्थ‍िक तनाव के चलते सुसाइड कर लेना बड़ा ही पीड़ादायी है. वो अभी सीर‍ियल आद‍ि के ल‍िए काम कर रहे थे. लेक‍िन आर्थ‍िक तनाव उनकी मौत के ल‍िए बड़ी वजह मानी जा रही है. न‍ित‍िन देसाई ने रायगढ़ क‍िले के व‍िकास को लेकर भी बात कही थी. उनका कहना है क‍ि जब पूर्व राष्‍ट्रपत‍ि रामनाथ कोव‍िंद रायगढ़ दौरे पर आए तो न‍ित‍िन देसाई ने रायगढ़ क‍िले को उस तरह का बनाये जाने को लेकर अपना व‍िजन पेश क‍िया था.

