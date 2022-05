बीजेपी विधायक को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे HC ने कहा- महिला और गणेश नाईक में था रिलेशनशिप, नहीं मान सकते रेप

मुंबई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गणेश नाईक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. नवी मुंबई पुलिस में गणेश नाईक के खिलाफ एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज कराया था. उस महिला ने दावा किया था कि नाईक उसके बेटे के जैविक पिता हैं. इससे पहले सेशन कोर्ट ने गणेश नाईक की जमानत याजिका खारिज कर दी थी. इसके बाद गणेश नाईक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. फिर उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज ने कहा कि संबंधित महिला और नाईक 1993 से रिलेशनशिप में थे, लिहाजा पहली नजर में इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता है.

While granting the anticipatory bail to BJP MLA Ganesh Naik, Bombay HC judge observed that the concerned woman and Naik were in a relationship since 1993, “so prima facie it can’t be termed as rape.”

